Старт кампании по вакцинации от коронавируса в Украине сорвался. Что дальше?

Сегодня, 15 февраля, в Украине в соответствии с планами правительства должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако на данный момент этого так и не произошло.

По словам главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, помешать поставкам вакцины в страну способны лишь форс-мажорные обстоятельства: «Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса».

О вакцинации с 15 февраля ранее также заявлял министр здравоохранения Максим Степанов: «У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин».

«Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени», — добавил он.

Такую же дату называл глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией „Слуга народа“, и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer... У меня нет оснований не верить министру Степанову... Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах с больными COVID-19, получат первые дозы вакцины», — сказал Радуцкий в телеэфире 7 февраля.

А вчера в эфире телеканала «Интер» Степанов заявил уже о новых датах — поставка вакцины ожидается с 16-17 февраля.

План вакцинации в Украине включает пять этапов. Первыми прививку получат медработники, задействованные в борьбе с ковидом, лица в домах престарелых, военнослужащие ООС.

По материалам: Страна.ua