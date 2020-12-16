Министр Малюська нанес удар по рейдерам: «крымскую схему» Молчановой в «Столичном» разоблачили

Министр юстиции Денис Малюська попытку «отжать» рынок «Столичный» признал рейдерским захватом и отменил незаконную перерегистрацию компании. Сотни предпринимателей рынка устроили флешмоб, в котором передали благодарность «самому смелому министру».

Антирейдерская комиссия Минюста фактически совершила первый шаг к тому, чтобы заблокировать рейдерский захват оптового рынка «Столичный»... Схемы, которая массово использовалась в Украине вот уже несколько лет под личным, как поговаривают, контролем бывшего главы Минюста Павла Петренко и известного дельца Андрея Довбенко.

Типичный рейдерский захват: как пытались отжать «Столичный»

Уже бывший министр юстиции Павел Петренко вместе с юристом Андреем Довбенко, которого называют «главным рейдером Украины», выпестовали новую эпоху рейдерства в стране. Десятки предпринимателей лично обвиняли политика в «крышевании» и содействии «отжиму» их бизнеса. Каждый раз работала одна и та же схема: в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей черные регистраторы на основании фальшивых документов вносили изменения и компанию просто переписывали на других людей. То есть, таким образом просто воровали бизнес.

Эта же схема сработала и с рынком «Столичный». Вот что произошло:

— в выходной день, в субботу, нотариус Нино Барамия, нарушая все инструкции и без проверки документов, ввела нового участника в уставной капитал «Аграрного маркетингового центра» (АМЦ), которому принадлежит 77,5% рынка;

— ранее судья Макаровского суда Наталья Мазка — несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах — не заслушав настоящих владельцев «Столичного», приняла решение узаконить фиктивную сделку и передать долю в АМЦ посторонней компании;

— буквально за несколько недель до этого связанные с собственницей Stolitsa Group Владой Молчановой офшорные компании «Переблю», «Намбел Холдингс ltd» «нарисовали» компании «Гудлайт» долг и подписали фиктивное мировое соглашение, вследствие чего мошенникам досталась часть «Гудлайта» в АМЦ;

— настоящие собственники рынка «Столичный» узнали о таком решении суда только спустя месяц, когда в выходной день, 12 декабря, Нино Барамия перерегистрировала компанию, которая владеет рынком;

— 14 декабря, уже после рейдерской атаки, регистратор Сергей Иванисик внес запрет на изменения регистрации, в результате вернуть компанию стало невозможно. Примечательно, что компания находится в Киеве, а регистратор прописан в селе Белобожница Чертковского района Тернопольской области.

Вся процедура на каждом этапе происходила с десятками вопиющих нарушений: решение суда не публиковалось неделями, лишая мажоритарных собственников рынка возможности на апелляцию; представителя компании, которая организовала рейдерский захват, нашли в Крыму, он даже не пересекал «границу» с материковой частью страны — то есть это был откровенный «фунт», на которого и в суд подать не получится.

И что самое интересное, все действующие лица в описанном рейдерстве связаны между собой. Нино Барамия — переселенка из Крыма, где муж Влады Молчановой Сергей Коровченко работал министром юстиции автономии. Там же нашли и представителя компании-рейдера. Более того, судья Наталья Мазка переехала в Киев из Луганской области, уроженцем которой является Коровченко. Кстати, погуглите в интернете фамилию «Коровченко», много интересного найдете о его рейдерских схемах.

Работники рынка передают привет Денису Малюське

Но теперь о положительном: Антирейдерская комиссия под руководством Дениса Малюськи всего за одни сутки смогла разобраться в схеме и сразу же отменила перерегистрацию компании, которую ранее осуществила нотариус Нино Барамия. Это важный сигнал для общества и означает крушение схем Петренко-Довбенко: похоже, действующий министр Денис Малюська способен положить конец произволу. Пока бизнес не будет чувствовать себя в безопасности, пока любой преступник со связями сможет «отжать» имущество — никто не станет инвестировать в страну деньги, а крупные предприниматели будут пытаться защитить себя, регистрируя свои компании за границей.

Жалоба в Минюст

Министр юстиции Денис Малюська лично подписал заключение комиссии, которая отменила действия «черного нотариуса» Барамии, об этом OBOZREVATEL рассказали сотрудники рынка. «Мы подали жалобу в понедельник и буквально за сутки антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции рассмотрела ее. Лично министр Денис Малюська подписал заключение и уже отменили незаконную перегистрацию компании. Мы очень благодарные за такое оперативное и законное решение», — прокомментировали работники рынка.

Теперь дело за силовиками и судами. Но самое важное сегодня — оперативно отреагировать на «делишки» «крымско-луганского» консорциума по отжиму собственности. Как можно скорее должно быть принято решение по закрытию доступа к госреестрам нотариусу Нино Барамии (чтобы она еще полстраны не передала в «хорошие руки» щедрых рейдеров) с последующим заключением ее под стражу. Также должна быть отстранена от должности со всеми последующими разбирательствами макаровский судья Наталья Мазка.

Как это работает в мире: опыт развитых стран

В каждой стране действуют свои механизмы защиты от рейдерских атак. Во многих государствах акционерные собрания проводятся с участием нотариуса. Он фиксирует желание части собственников реализовать свои корпоративные права. На обжалование этого решения отводится время и только тогда вносятся изменения в реестр. Но даже если ввести в Украине все указанные меры защиты, пока правоохранители не начнут борьбу с «черными регистраторами», можно будет обойти все механизмы защиты.

Адвокат Сергей Войченко, который в том числе защищает интересы пострадавшего бизнеса в судах, рассказывает, что за большинством рейдерских атак стоят черные регистраторы, которых покрывают чиновники: «У меня в практике был случай, когда регистратор в населенном пункте в Днепропетровской области, куда машины не ходят и птицы не летают, внес изменения. Суды, чтобы отменить решение, длятся годами. Комиссия, которая рассматривала жалобу, как следует не работала».

В Украине по примеру стран ЕС, уверены эксперты, нужно ввести жесткую и персональную ответственность каждого регистратора, который совершил незаконные действия. Если бы Нино Барамия, которая переписала компанию и тем самым передала рынок «Столичный», понимала, что за это она, вероятнее всего, может на долгие годы попасть в тюрьму и навсегда лишиться своей работы, возможно, и рейдерского захвата не было бы.

«И в западных странах бывает рейдерство. Но там пользуются слабостью самого бизнеса, его финансовым состоянием. Доводят до момента, когда собственники по низкой цене сами продают. А у нас пользуются слабостью системы, подключают нотариусов, судей, регистраторов. Я не скажу ничего нового: нужна справедливая судебная система и четкая работа правоохранителей», — добавляет представитель Baker Tilly в Украине Александр Почкун.

Без судебной реформы и политической воли власти бороться с рейдерством — ситуация кардинально не изменится. И если министр Малюська уже на практике доказал свои намерения прекратить беспредел, то, к примеру, к Офису президента и представителям «Слуги народа» есть вопросы.

Тищенко («Оболонский») и «крымские»: кто должен ответить за рейдерскую атаку на «Столичный»

По информации OBOZREVATEL, схему рейдерского захвата лично покрывал нардеп от «слуги» Николай Тищенко (который также известен как «Коля Оболонский»). Он совсем недавно попал в скандал из-за связей с юристом, которого называют «смотрящим за рынком недвижимости Киева». Теперь же Тищенко на практике доказал, что свое, как пишут СМИ, «бандитское прошлое» не оставил.

И ничего нового создавать Тищенко не пришлось: пользуясь лояльностью к нему в Офисе президента, он пытается продолжить дело Петренко-Довбенко. Но если его участие еще предстоит доказать, то судья Наталья Мазка и нотариус Нино Барамия уже поставили свои подписи на противозаконных решениях. А Влада Молчанова в очередной раз попалась на преступной схеме (подробнее о ее деятельности читайте вскоре на OBOZREVATEL). Также замешан в деле и регистратор Иванисик, который из Тернопольской области наложил запрет на изменения регистрации уже после мошеннических действий.

Как говорят юристы «Столичного», решения антирейдерской комиссии Минюста достаточно, чтобы правоохранители активно начали расследовать работу группы рейдеров во главе с Владой Молчановой и ее супругом Сергеем Коровченко.

Действия «черного нотариуса» аннулировали

Но война за крупнейший рынок на этом не закончилась. В «Столичном» считают, что Молчанова готова пойти на все, чтобы завладеть предприятием. А учитывая, как работают украинские суды, вполне возможно, что и решение Минюста попытаются отменить.

Работники рынка благодарят министра

OBOZREVATEL публично обращается в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с требованием взять под контроль расследование одной из самых громких попыток рейдерства в стране. Также мы продолжим следить за ситуацией и вскоре раскроем имена других участников преступной группы.

Продолжение следует...