Украинские силовики рассекретили российскую бригаду, воевавшую в Украине

В распоряжении нашей редакции оказались данные об одной из бригад российской армии, которую руководство Кремля активно использует в боевых действиях за пределами РФ, в частности – на территории Украины.

Речь идет о 16-й отдельной бригаде особого назначения Западного военного округа, которой в 2019 году Путин присвоил почетное звание «гвардейская».

По информации источников, постоянное место дисклокации бригады – под Тамбовом. За 57 лет своего существования эта военная часть успела поучаствовать в военных операциях не территории Афганистана, Таджикистана, Чечни, Грузии, Сирии, Косово и Украины.

Бригада представляет собой самостоятельную боевую единицу. У нее есть свои тренировочные полигоны и комплексы, замкнутая инфраструктура и службы обеспечения. В составе бригады – несколько рот военного спецназа, группы минеров, инженерно-технические подразделения, своя служба разведки, связисты, служба химической и радиологической защиты, медицинское подразделение. Руководит 16-й бригадой полковник Анатолий Хромов. Его заместители: Виталий Белданов, Андрей Кузнецов, Эдуард Евтушенко, Андрей Варламов, Павел Щербаков.

В ближайшее время источники в силовых ведомствах Украины пообещали обнародовать поименной состав служащих бригады армии РФ. В том числе – тех, кто участвовал в боевых действиях против украинских вооруженных сил на Донбассе.