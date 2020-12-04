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Дайджест > Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!

Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!

Автор: Владимир Кацман, 112.ua
04.12.20 15:05
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Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!

Расскажите, пожалуйста, Максим Степанов, а сколько людей в Украине умерло во время пандемии? Но не от коронавируса, а в результате отсутствия базового медицинского оборудования? То есть непосредственно по вашей вине. Вы были в больницах? Там мертвые лежат прямо в коридорах, а палаты просто перегружены.

Вы вообще в курсе, что за год эпидемии Минздрав приобрел лишь 100 дешевых китайских аппаратов ИВЛ? Не на область, а на всю Украину. Осознаете, что сейчас жизни людей зависят от того, сработает ли ИВЛ «РО-6», который эксплуатируют уже более 50 лет? О кислородных концентраторах я вообще молчу. Кажется, вы говорили, что сумеете обеспечить медицинским кислородом все койки до конца осени. Где кислород, Степанов?

Конечно, ответить на этот вопрос вы не сможете, даже если бы хотели. Ведь ваша задача на посту министра здравоохранения — не работать, а имитировать. Выполнять указания внешних управленцев, убивать украинцев тысячами, чтобы не путались под ногами. Внедрять бессмысленный карантин выходного дня, сочинять басни о тотальном карантине. Карантине по праздникам, карантине для бедных, карантине для некоторых знаков зодиака.

Возможно, я вас удивлю, но решать ключевые вопросы украинского здравоохранения — это не выбирать, какие часы лучше всего сегодня подходят к галстуку. Это чуть более ответственное, чем определиться, будете вы сегодня в «Бреге», «Пьяже» или, может быть, в «Ролексах».

Уходите в отставку, Максим Владимирович, не позорьтесь. Вряд ли вам удастся вновь успокоить совесть, выделив из десятков миллионов гривен на своих банковских счетах деньги сиротке на дом в селе. Если эта совесть у вас, конечно, есть.

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Автор: Владимир Кацман, 112.ua

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