Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Сегодня, 1 декабря, в мире отмечается день борьбы против СПИДа. Его целью является повышение глобальной осведомленности людей о Вирусе иммунодефицита и Синдроме приобретенного иммунодефицита.
Что такое ВИЧ и СПИД: чем они отличаются
Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД — это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется. Это могут быть как некоторые виды рака, так и вирусы, бактерии, грибки и даже паразиты.
Если с этим не бороться, то ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу — комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.
Как передается ВИЧ
— незащищенный секс (без презерватива);
— совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;
— использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
— использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;
— передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку — во время беременности, родов и при кормлении грудью.
Отметим, что при наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.
При этом люди часто боятся заразиться вирусом иммунодефицита при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и простое общение с зараженными людьми в быту безопасно.
Как ВИЧ не передается:
— при рукопожатии или объятиях;
— через пот или слезы;
— при кашле и чихании;
— при использовании общей посуды или постельного белья;
— при совместном использовании ванны и/или унитаза;
— при совместных занятиях спортом;
— в общественном транспорте;
— через животных или при укусах насекомых;
ВИЧ также не передается при поцелуе, так как его концентрация в слюне недостаточна для инфицирования.
Неутешительная статистика
По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. При этом число новых случаев заражения составило 1,7 млн.
От заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году, в мире умерли 690 тысяч человек.
По материалам: «Сегодня»