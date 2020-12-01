Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Сегодня, 1 декабря, в мире отмечается день борьбы против СПИДа. Его целью является повышение глобальной осведомленности людей о Вирусе иммунодефицита и Синдроме приобретенного иммунодефицита.

Что такое ВИЧ и СПИД: чем они отличаются

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД — это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется. Это могут быть как некоторые виды рака, так и вирусы, бактерии, грибки и даже паразиты.

Если с этим не бороться, то ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу — комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.

Как передается ВИЧ

— незащищенный секс (без презерватива);

— совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;

— использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;

— использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;

— передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку — во время беременности, родов и при кормлении грудью.

Отметим, что при наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.

При этом люди часто боятся заразиться вирусом иммунодефицита при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и простое общение с зараженными людьми в быту безопасно.

Как ВИЧ не передается:

— при рукопожатии или объятиях;

— через пот или слезы;

— при кашле и чихании;

— при использовании общей посуды или постельного белья;

— при совместном использовании ванны и/или унитаза;

— при совместных занятиях спортом;

— в общественном транспорте;

— через животных или при укусах насекомых;

ВИЧ также не передается при поцелуе, так как его концентрация в слюне недостаточна для инфицирования.

Неутешительная статистика

По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. При этом число новых случаев заражения составило 1,7 млн.

От заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году, в мире умерли 690 тысяч человек.

По материалам: «Сегодня»