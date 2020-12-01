Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Агата Кловская
01.12.20 15:55
721
Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Сегодня, 1 декабря, в мире отмечается день борьбы против СПИДа. Его целью является повышение глобальной осведомленности людей о Вирусе иммунодефицита и Синдроме приобретенного иммунодефицита.

Что такое ВИЧ и СПИД: чем они отличаются

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД — это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется. Это могут быть как некоторые виды рака, так и вирусы, бактерии, грибки и даже паразиты.

Если с этим не бороться, то ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу — комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.

Как передается ВИЧ

— незащищенный секс (без презерватива);

— совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;

— использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;

— использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;

— передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку — во время беременности, родов и при кормлении грудью.

Отметим, что при наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.

При этом люди часто боятся заразиться вирусом иммунодефицита при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и простое общение с зараженными людьми в быту безопасно.

Как ВИЧ не передается:

— при рукопожатии или объятиях;

— через пот или слезы;

— при кашле и чихании;

— при использовании общей посуды или постельного белья;

— при совместном использовании ванны и/или унитаза;

— при совместных занятиях спортом;

— в общественном транспорте;

— через животных или при укусах насекомых;

ВИЧ также не передается при поцелуе, так как его концентрация в слюне недостаточна для инфицирования.

Неутешительная статистика

По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. При этом число новых случаев заражения составило 1,7 млн.

От заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году, в мире умерли 690 тысяч человек.

По материалам: «Сегодня»

Тэги: общество, здоровье, инфекция, СПИД, ВИЧ, диабет, вирус, заражение

Комментарии

Статьи

27.11.20 09:22

Оружие «республики Приднестровье»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.11.20 09:13

«Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться
01.12.20 15:55

Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 1 декабря 2020 года

Главные новости за 1 декабря 2020 года
01.12.20 19:00
275
Последние новости
01.12.20 19:00

Главные новости за 1 декабря 2020 года
01.12.20 17:56

Совет Церквей призвал к противодействию семейному насилию
01.12.20 17:22

Митрополит УПЦ объяснил, чем вызваны расколы в православном мире
01.12.20 17:10

В Церкви рассказали о защите прав верующих УПЦ в международных организациях
01.12.20 16:31

Киевлян призывают не открывать окна. Названа причина
01.12.20 15:47

СНБО: Локдаун в Украине будет сто процентов
01.12.20 15:24

Telegram готовит новую функцию
Фото и Видео
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
Жуткое ДТП на Закарпатье: грузовик не оставил ни одного шанса пассажирам легковушки
Жуткое ДТП на Закарпатье: грузовик не оставил ни одного шанса пассажирам легковушки
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
Появилось видео задержания опасной банды под Киевом
Появилось видео задержания опасной банды под Киевом
В киевской маршрутке пассажиры подрались из-за отсутствия маски у одного из них
В киевской маршрутке пассажиры подрались из-за отсутствия маски у одного из них
В небе над Японией замечен «огненный НЛО»
В небе над Японией замечен «огненный НЛО»
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.