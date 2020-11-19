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Дайджест > Алексей Невзоров – новый смотрящий в ГАСИ: экс-прокурор из команды Столара собирает взятки и откаты для министра Алексея Чернышова

Алексей Невзоров – новый смотрящий в ГАСИ: экс-прокурор из команды Столара собирает взятки и откаты для министра Алексея Чернышова

Автор: Михаил Соколов, «Антикор»
19.11.20 14:49
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Алексей Невзоров – новый смотрящий в ГАСИ: экс-прокурор из команды Столара собирает взятки и откаты для министра Алексея Чернышова

Среднестатистическому украинцу аббревиатура «ДАБІ» не говорит ничего. Какой-то там госорган, который чем-то там где-то вроде как занимается. А может, и не занимается.

Но для людей, которые сталкиваются со строительством, эта аббревиатура означает одно — еще одна статься расходов. Причем — налом и в конверте. Ибо расшифровывается она как «Державна архітектурно-будівельна інспекція». Правда, Кабмин разделил ее на насколькос структур весной этого года, но суть все равно осталась — в ее власти либо запретить что-то строить, либо разрешить. Либо прописать такие условия предстоящей стройки, что цена квалратного метра взлетит в десятки раз и сделает ее просто нерентабельной. Нет, мы не против существования такого органа — должен же кто-то, наконец, в этой стране наводить порядок в той вакханалии, которая существует в строительстве и хоть немного умерять зачастую безумные аппетиты застройщиков. Но тут аппетиты одних часто наталкиваются на такие же безумные аппетиты других. То есть — чиновников ДАБІ. Не будем переводить эту аббревиатуру, ибо по-русски получается свосем уж некрасиво — ГАСИ. Хотя в данном случае получилось бы, пожалуй, точнее. Но все просто — хочешь подпись — плати. Не заплатишь — гуляй.

Одним из таких является «смотрящий» за ДАБІ Алексей Невзоров. Ныне именно он выполняет функции «смотрящего» за инспекцией. От него следы ведут в министерство развитя общин и территорий (Міністерство розвитку громад і територій) или Минрегион, как его называют. Оно и правильно — не с неба же Невзоров упал? Кто-то же его назначил на хлебную должность? А за все, особенно хлеб с маслом, надо платить.

Как ни странно, но информации о Невзорове крайне мало. Последний раз он более-менее засветился в качестве прокурора прокуратуры Киевской области. Из его декларации по состоянию на 2017 год следовало, что на тот момент прокурор владел квартирой в селе Чайки Киевской области. У жены также была квартира в Киеве и гараж. Ничего особого. Но вот дальше — интереснее. Скромный прокурор с не менее скромной прокуроской зарплатой в 2017 году приобрел земельный участок площадью 11 200 квадратных метров в селе Тарасовка Киево-Святошинского района за 227 тыся гривен и офис в Киеве площадью 294 метра за пять миллионов гривен.

В тот же год офисом в Киеве обзавелась и его жена. Немного скромнее — всего 92 метра и за всего 1 987 343 гривны. Она тоже купила и земельный участок в той же Тарасовке. За 218 000 гривен. И еще один офис в Киеве — на этот раз — в 73 метра за 1 562 800 гривен.

Скромненько и со вкусом. Правда, и заработала семья за этот год немало: общим итогом — 8 028 479 гривен. Наслабо. Но сам Алексей Борисович выглядит на фоне доходов семьи откровенно жалко — его зароботок составил всего 196 452 гривны. Это его заработная плата. Правда, он продал еще имущества на 793 860 гривен. И получил в подарок два раза по ровно миллиону гривен. Да еще одолжил у собстенной жены 800 тысяч.

Вот концы с концами худо-бедно и сошлись — надо же как-то прикрыть покупки? А то десйствительно как-то недобно получается: заработал чуть меньше 200 тысяч, а имущества прикупил на пять с лишним миллионов.

Добавим к этому, что невзоров задекларировал еще 148 000 гривен в банке, 95 000 гривен, 45 000 долларов и 6 500 евро наличными.

После отставки с прокурорского поста Невзоров попытался стать судьей. Не получилось, но он не унывал — ушел в частный бизнес и заодно занялся лоббированием интересов застройщиков в высоких кабинетах. Что у него неплохо, надо отдать должное, получалось.

Помогало ли ему в этом родство с судьей Николаевского апелляционного суда Татьяной Знаменовной Бондаренко, на дочери которой он женат? Да вы что! Этого же в нашей стране не может быть! Так что пробивался сам.

Вот именно первая фирма из списка — ООО «Скай-Буд ЛТД» — нас интересует больше всего. Ибо именно через нее он и пробился в решалы. Чтобы понять этот путь, надо немного углубиться в недавнюю историю.

Совладельцем «Скай-Буд ЛТД» в 2014 году был тогдашний депутат Киевсовета от УДАРа Сергей Котвицкий. В 2016-2018 годах фирма была переоформлена на кипрскую компанию «Леманн Лимитед». Нынешними владельцами «Скай-Буд ЛТД» являются Валерий Кравченко, Юлия Лещенко, Игорь Варфоломеев и Алексей Невзоров. Кравченко одновременно является владельцем ООО «Украинский инвестиционный альянс» вместе с Сергеем Котвицким.

Что касается Невзорова, то после увольнения из органов прокуратуры он стал юридическим советником по вопросам операций с недвижимостью ООО «Юридическая фирма «Эврис», конечным владельцем которой является Андрей Довбенко, юрист, которого во времена Петра Порошенко называли «смотрящим за Минюстом». Довбенку принадлежат 90% этой фирмы.

А теперь давайте вспомним декларацию Невзорова. В ней он указал, что получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 810 тысяч гривен от Дарьи Заривной. Но кто же эта Дария Заривная? Она — бывшая жена Довбенка. А в феврале этого года Заривная стала пресс-секретарем нового председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Вот так вот все просто, оказывается.

На выборах 2019 года он баллотировался в ВР от ОПЗЖ. Сам он туда не попал, но зато депутатами стали небезызвестные киевские застройщики Вадим Столар и Дмитроий Исаенко. Место в списке ОПЗЖ Невзорову предоставил именно Столар по своей квоте. Невзоров в избирательном списке значился как сотрудник юрфирмы «Эврис».

В свою очередь, от Столара и Исаенка цепочка тянется к «Скай-Буд ЛТД». Именно они пролоббировали еще в 2009 году передачу фирме земельного участка возле метро «Осокорки» под застройку. Правда после череды скандалов и драк на этом участке в мае 2015 года года Киевсовет принял решение о расторжении договора в связи с неиспользованием участка для застройки в течение трех лет подряд. В июне того же года участку был предоставлен статус сквера. Однако фирма обжаловала оба решения Киевсовета. 28 февраля этого года суд отменил решение о предоставлении участку статуса сквера, обосновав это тем, что якобы обжалуемое решение о предоставлении участку статуса сквера потеряло правомерность, так как вступило в противоречие с правом «Скай-Буд ЛТД» на этот же участок.

Еще одна цепочка прослеживается через министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Его СМИ называют близким партнером сразу нескольких влиятельных персон в украинском политикуме. Он является давним соратником народного депутата из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Фельдмана. Ранее Чернышов даже возглавлял концерн, который основал Фельдман.

Так что клубок закрутился серьезный.

Вот на сплетении таких разноречивых и странных интересов и получил госорган нового «смотрящего». А оплатим все это, как всегда, мы с вами. Ибо, по негласным признаниям застройщиков, от 30 до 50% цены квадратного метра в новострое любого города Украины — именно откаты.

Продолжение следует...

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