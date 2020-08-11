Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?

Украинские власти готовят очередной перерасчет пенсий. Кому и на сколько могут увеличить выплаты, и хватит ли на это денег в бюджете — далее в материале.

Министерство социальной политики инициирует индексацию всех пенсий украинцев. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что на сегодня, в частности, не проводится ежегодная индексация пенсий чернобыльцев, а также некоторых других категорий.

«У нас есть такие инициативы — сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии — и военные не индексируются, это и государственные служащие, и ученые, и журналисты», — сказала она.

Напомним, в мае была проведена индексация пенсий, которая коснулась 8,4 миллиона человек (из 11,25 миллиона всех пенсионеров). Перерасчет проводился по специальной формуле, которая учитывает рост средней зарплаты и инфляции за предыдущий год. Повышение составило 11%, в среднем — на 260 гривен (при этом примерно для половины пенсионеров размер прибавки оказался всего 100 гривен).

Кроме того, 1 июля, в связи с увеличением прожиточного минимума были повышены минимальная и максимальная пенсии, размер которых привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.Примерно для 3 миллионов пенсионеров размер пенсии увеличился с 1638 гривен до 1712 гривен (прибавка 74 гривны). Соответственно, максимальная пенсия увеличилась с 16 380 гривен до 17 120 гривен (на 740 гривен). Получателей таких пенсий в Украине примерно 20 тысяч человек.

На 1 декабря запланировано еще одно повышение, связанное с увеличением прожиточного минимума — минимальная пенсия вырастет до1769 гривен, максимальная — до 17 690 гривен.

Спецпенсии в минусе

Однако ни уже состоявшиеся повышения, ни запланированное декабрьское, не касаются получателей спецпенсий, о которых заявила министр социальной политики.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Апострофу» рассказал, что изначально специальные пенсии были выше, чем обычные пенсионные выплаты, но они до сих пор не подлежали индексации. «А индексация этот разрыв сокращает. И, когда этот разрыв исчезает, человеку пересчитывают специальную пенсию как пенсию по возрасту, и после этого уже ее начинают индексировать. Но тогда теряется смысл в специальной пенсии», — пояснил эксперт.

Именно эту несправедливость и собирается устранить Министерство социальной политики.

Сколько на сегодня в Украине людей получают спецпенсии? По словам Олега Пендзина, их, по разным расчетам, 200-250 тысяч. Соответственно, добавил он, для индексации этих пенсий значительные ресурсы не понадобятся.

Пока непонятно, планируется ли индексировать пенсии судей и прокуроров, которые в разы, а то и в десятки раз больше, чем у «простых смертных». По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на апрель, средняя пенсия судьи в отставке составляла почти 50 тысяч гривен. Вместе с тем, как отметил Олег Пендзин, судьи и прокуроры получают не пенсии, а так называемое пожизненное содержание, а потому, вполне возможно, их не коснется инициированный властью перерасчет.

Повысить всем

При этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что власть не должна ограничиваться индексацией только специальных пенсий.

«В условиях кризиса, максимум, на который ты можешь пойти в большинстве случаев, это — просто индексация в рамках инфляции», — сказал специалист в комментарии изданию.

Рост цен в нынешнем году, по оценке Устенко, должен оказаться ниже 5%: «В моем понимании, на каждую 1000 гривен человек должен получить дополнительно 50 гривен. Если человек получает (пенсию) 2000 гривен, он должен будет получать 2100 гривен. И то — это мало, так как кардинально не меняет ситуацию».

Другой вопрос — может ли сегодня государство это себе позволить.

«Должен быть какой-то уровень (пенсии), и это — вопрос для дискуссии — который не попадет под эту индексацию. То есть, мы осознанно пойдем на то, что, например, судьи, еще кто-то, кто имеет большую пенсию, не получат такую индексацию», — говорит Олег Устенко.

При этом, считает он, те, кто живет на минимальную пенсию, кто нуждается в дополнительной помощи, должны получить больше: «То есть, если всем увеличивают пенсии на 5%, то им нужно проиндексировать на 5+%, и это дополнительное увеличение также является предметом для дискуссии с учетом того, какие есть средства в государственном бюджете».

Индексацию по осени считают

Если проводить такой перерасчет, то когда? Олег Устенко считает, что тянуть не стоит, и индексацию следует провести осенью.

По словам Олега Пендзина, пока озвученные инициативы конкретно никак не оформлены, а потому непонятно, когда подобный перерасчет пенсий может состояться.

«Никакого законопроекта по этому поводу нет, поэтому вполне возможно, что эту индексацию они физически сделать не успеют и перенесут на следующий год, — заявил эксперт. — С другой стороны, это могут сделать под местные выборы (конец октября). То есть, не исключено, что в сентябре мы все же увидим изменения в государственный бюджет».

Нужно отметить, что в Украине повышают не только пенсии. Так, на днях президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен.

В Украине «минималка» индексируется в начале каждого года. С 1 января 2020 года она составляет 4723 гривны. Решение властей, не дожидаясь 1 января 2021 года, повысить минимальную зарплату (при том, что в следующем году она, как ожидается, также будет увеличена дважды) наверняка продиктовано стремлением обеспечить соотечественникам более достойный уровень жизни, однако особые сомнений в том, что это делается под выборы, наверное нет ни у кого.

Всем может не хватить

Немаловажный вопрос: сколько нужно денег на повышение пенсий? У властей пока ответа нет. Или он пока не озвучивается публично.

Кроме того, очевидно, что индексация только спецпенсий это — одна сумма, а всех — совсем другая.

Однако можно самостоятельно рассчитать необходимую сумму. Если речь идет обо всех или почти всех пенсионерах, то это — примерно 11 миллионов человек. Средний размер пенсии, по состоянию на 1 июля — 3393 гривны. Перемножим два цифры — получим 37,3 миллиарда гривен. 5% от этой суммы — 1,9 миллиарда гривен. Примерно столько нужно изыскать дополнительных средств для того, чтобы за раз поднять пенсии украинским пенсионерам.

«Это — приблизительная сумма, необходимая для индексации», — сказал «Апострофу» эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

Много это, или мало? «В месячном масштабе эта сумма небольшая», — говорит эксперт.

Однако повышенные пенсии нужно будет выплачивать ежемесячно, а это — уже совсем другие расходы. По словам Кияна, со временем они могут лечь тяжким бременем на Пенсионный фонд и, по умолчанию, на госбюджет, так как из него выделяются миллиардные дотации на выплату пенсий.

«И тогда может сложиться ситуация, когда кому-то просто не будет хватать денег. Могут начаться задержки выплат, — говорит Егор Киян. — Но это, конечно же, наихудший сценарий».

Без печатного станка

Олег Устенко признает, что ситуация с бюджетом непростая — дефицит составляет порядка 300 миллиардов гривен. Но бюджетный дефицит активно покрывается за счет заимствований, которые делает Министерство финансов, а не через денежную эмиссию, заверяет советник президента.

Это обнадеживает, так как неконтролируемое печатание денег приведет с существенному росту цен и ослаблению гривны, и в этом случае все те скромные прибавки, которые обещают украинцам, будут «съедены» инфляцией и девальвацией.

Егор Киян поддерживает идею осуществления заимствований для покрытия дефицита госбюджета, но предостерегает, что из-за мирового кризиса, вызванного распространением коронавируса, занимать будет все сложнее.

«Сейчас деньги не будут печатать, но их могут напечатать чуть позже — велика вероятность, что, рано или поздно, мы будем вынуждены перейти к печатанию денег, если не продумаем план действий наперед», — заявил эксперт.

В этой ситуации у властей появляется большой соблазн поступить так, как небезызвестная Скарлетт О’Хара из эпического романа «Унесенные ветром», которая в трудные минуты говорила: «Я подумаю об этом завтра».

По материалам «Апострофа»