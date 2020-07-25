Депутаты могут принять законы о борьбе с сектами и о запрете пропаганды гомосексуализма

В Верховной Раде Украины могут быть приняты сразу два ультраконсервативных законопроекта: о борьбе с деструктивными сектами и об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерризма.

Закон о борьбе с деструктивными сектами

Скандальноизвестная депутат Галина Третьякова заявила, что идет подготовка проектов в Верховной Раде касательно борьбы с деструктивными сектами, вроде тех, которые используют элементы нейро-лингвистического программирования (НЛП) для того чтобы потом получить влияние и деньги.

В свою очередь Институт религиозной свободы заявил, что это не демократично и наши зарубежные друзья и партнеры будут негативно к этому относиться.

А теперь оцените как грамотно и мудро сделали в РФ, установив на конституционном уровне, что законодательство РФ должно рассматриваться как более важное чем международное. Это защита от того, что когда ты хочешь что-то полезное сделать — тебя не закидают шапками на тему недовольства международных организаций — ты можешь заботиться о своем народе и махать ручкой всем недовольным.

В данном случае целиком и полностью поддерживаем Галину Третьякову, несмотря на всю скандальность ее некоторых заявлений, поскольку деструктивные секты, как таковые наносят вред психике человека и должны быть пресекаемы со стороны государства.

Закон об ответственности за пропаганду гомосексуализма

На сайте Верховной Рады появился проект закона об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендерризма.

С большой вероятностью соросятам дадут указание подавить такую инициативу. Но интересен сам факт и наличие таких людей, которые мыслят в этом направлении.

По материалам телеграм-канала Александра Вознесенского