Растения могут «есть» пыль на своих листьях, — ученые

Международная группа исследователей обнаружила, что некоторые растения способны поглощать питательные вещества непосредственно из пыли, которая оседает на их листьях, сообщает Refractor. Новое исследование демонстрирует малоизученный механизм питания, который может играть важную роль в регионах с бедными почвами.

Ежегодно в атмосферу поднимаются миллиарды тонн пыли, которая переносится ветрами между континентами и океанами. Известно, что эта пыль содержит важные минералы — фосфор, железо, калий и другие микроэлементы. Ранее учёные считали, что эти вещества попадают к растениям преимущественно через почву, однако теперь выяснилось, что листья также могут непосредственно усваивать минералы.

Исследователи из университета Тель-Авива провели эксперимент в средиземноморских кустарниках Иудейских холмов в Израиле. На листья трёх видов растений они нанесли вулканическую пыль с характерным составом редкоземельных элементов, что позволило точно отследить путь поглощения минералов.

После эксперимента учёные зафиксировали повышение концентрации железа, марганца, никеля и меди в надземных частях растений, тогда как в корнях существенных изменений не обнаружили. Это стало доказательством того, что питательные вещества попадали именно через листья.

Авторы исследования также подсчитали, что в отдельных регионах мира такой механизм может обеспечивать растения значительной частью необходимых микроэлементов. Например, в западных штатах США пыль может покрывать до 17% годовой потребности растений в железе, а в восточной части Амазонии — до 12% потребности в фосфоре.

По словам учёных, поверхность листа создаёт слабокислую среду благодаря органическим кислотам, которые выделяет растение. Это помогает растворять минералы из пыли и делает их доступными для поглощения.

Особое внимание исследователи уделили листьям с волосками — трихомами. Ранее считалось, что они нужны лишь для уменьшения потери влаги и защиты от перегрева, однако теперь выяснилось, что такие структуры ещё и эффективно задерживают пыль, помогая растениям получать дополнительные питательные вещества прямо из воздуха.

