Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО

Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО

Агата Кловская
22.05.26 12:29
Генсек НАТО Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на соглашениях в оборонной промышленности, чтобы закрыть значительный дефицит производства в Европе и сохранить США, как союзника. Об этом сообщает POLITICO.

У Рютте есть новый план, чтобы не дать Дональду Трампу отвернуться от НАТО: пообещать новые оборонные соглашения, выгодные для США.

По словам трех высокопоставленных дипломатов НАТО, генеральный секретарь НАТО в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров альянса в Анкаре успешным.

По их словам, это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

«Я считаю, что это очень хорошо, что Рютте подчеркивает это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшую оперативную совместимость и производить больше и дешевле», — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию.

«Нам нужно продолжать торговать и продолжать производить оружие вместе, и США имеют некоторые уникальные возможности», — добавила она.

План Рютте также является «хорошей новостью для США», отметил один из дипломатов.

Но любые усилия по глубокому привлечению альянса к оборонным соглашениям, вероятно, повлекут столкновение с ЕС, который обнародовал правовые предложения и займы на миллиарды, чтобы предоставить приоритет развитию собственной оборонной промышленности блока.

«Сосредоточение внимания на промышленности имеет полнейший смысл, чтобы отвлечь внимание от разногласий в других сферах», — сказала Герлинде Нихус, бывшая давняя чиновник НАТО.

Как известно, Дональд Трамп и его окружение неоднократно намекали о возможном выходе США из НАТО, поскольку союзники отказались помогать Вашингтону в операции против Ирана. Еще одна причина — далеко не все в Альянсе готовы тратить ежегодно на оборону 5% ВВП, на чем настаивал американский лидер.

Напомним, в НАТО сделали неоднозначное заявление по поводу оружия для Украины.

Тэги: США, НАТО, Марк Рютте

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
