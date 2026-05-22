Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на соглашениях в оборонной промышленности, чтобы закрыть значительный дефицит производства в Европе и сохранить США, как союзника. Об этом сообщает POLITICO.

У Рютте есть новый план, чтобы не дать Дональду Трампу отвернуться от НАТО: пообещать новые оборонные соглашения, выгодные для США.

По словам трех высокопоставленных дипломатов НАТО, генеральный секретарь НАТО в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров альянса в Анкаре успешным.

По их словам, это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

«Я считаю, что это очень хорошо, что Рютте подчеркивает это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшую оперативную совместимость и производить больше и дешевле», — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию.

«Нам нужно продолжать торговать и продолжать производить оружие вместе, и США имеют некоторые уникальные возможности», — добавила она.

План Рютте также является «хорошей новостью для США», отметил один из дипломатов.

Но любые усилия по глубокому привлечению альянса к оборонным соглашениям, вероятно, повлекут столкновение с ЕС, который обнародовал правовые предложения и займы на миллиарды, чтобы предоставить приоритет развитию собственной оборонной промышленности блока.

«Сосредоточение внимания на промышленности имеет полнейший смысл, чтобы отвлечь внимание от разногласий в других сферах», — сказала Герлинде Нихус, бывшая давняя чиновник НАТО.

Как известно, Дональд Трамп и его окружение неоднократно намекали о возможном выходе США из НАТО, поскольку союзники отказались помогать Вашингтону в операции против Ирана. Еще одна причина — далеко не все в Альянсе готовы тратить ежегодно на оборону 5% ВВП, на чем настаивал американский лидер.

