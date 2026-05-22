Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном, — CNN

Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном, — CNN

Агата Кловская
22.05.26 10:41
126
Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном, — CNN

Президент США Дональд Трамп провел во вторник напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа показала из разные взгляды на дальнейшие действия касаемо войны с Ираном. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, это был не первый их разговор за последние дни. Когда два лидера поговорили в воскресенье 17 мая, Трамп сообщил, что скорее всего, в начале недели приступит к новым атакам на Иран. По информации CNN, операция должна была называться «Кувалда».

Однако примерно через 24 часа после этой первой беседы Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, были запланированы на вторник по просьбе союзников в Персидском заливе.

По словам источника, после этого страны залива находились в тесном контексте с США и пакистанскими посредниками, работая над рамочной сделкой, которая могла бы способствовать дальнейшим дипломатическим переговорам.

На этом фоне Трамп в среду заявил, что стороны находятся на заключительном этапе переговоров с Ираном.

Согласно публикации, продолжение переговоров вызывает недовольство премьер-министра Израиля, который давно выступает за более агрессивный подход к Тегерану. По словам представителей администрации Трампа и израильских чиновников, Нетаньяху утверждает, что задержка выгодна только иранцам.

Поэтому во вторник Нетаньяху выразил свое разочарование, заявив Трампу, что, по его мнению, отсрочка ожидаемых атак была ошибкой и что президент должен действовать по плану, рассказал американский чиновник.

В то же время израильский источник говорит, что Нетаньяху скептически относится к возможности достижения соглашение путем переговоров, особенно учитывая, что Иран до сих пор отказывается отказаться от обогащенного урана. То есть той самой темы, которая является камнем преткновения в переговорах. Источник говорит, что Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий.

Резюмируя израильский чиновник сказал, что разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого.

Напомним, Трамп высказался по поводу Ормузского пролива и иранского урана.

Тэги: Иран, Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 11:21

В Пентагоне назвали причину последних успехов ВСУ

22.05.26 10:55

Россия готовит размещение ядерных ракет на морском дне, — НАТО

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

22.05.26 10:19

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, — Буданов

22.05.26 09:57

Лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира

22.05.26 09:46

Украинцам поведали о погоде на 23 мая

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

21.05.26 16:46

ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

21.05.26 13:59

Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности

21.05.26 12:41

Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

21.05.26 11:51

На севере Украины усилили меры безопасности

21.05.26 09:43

Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

15.05.26 14:09

В центре Львова произошло странное происшествие

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

16.05.26 14:24

Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

16.05.26 11:29

Война в Украине: за сутки зафиксировали 221 боевое столкновение

15.05.26 17:13

Украинцам рассказали о погоде на 17 мая

15.05.26 16:59

В Киеве существенно выросло число сотрудников ТЦК и СП

15.05.26 14:03

Западную Украину завтра накроет непогода

16.05.26 16:08

В Белом доме произошел необычный инцидент

16.05.26 17:28

Итальянский профессор оценил уровень опасности хантавируса в городе

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди