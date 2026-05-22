Россия готовит размещение ядерных ракет на морском дне, — НАТО

Разведывательные службы НАТО отслеживают активность Северного флота России, которая может указывать на попытки размещения ракет с ядерными боеголовками на морском дне. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на расследование немецких медиакомпаний WDR и NDR.

Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Скифы, который, по данным расследования, мог реализовываться в течение нескольких лет.

В рамках расследования анализировались спутниковые снимки, российские научные базы данных, исторические документы, а также данные от военных и разведчиков.

По оценкам западных источников, пусковые установки могут размещаться на дне Северного Ледовитого океана в специальных шахтах или контейнерах, иногда на глубине нескольких сотен метров.

В случае размещения такие ракеты могли бы оставаться там длительное время и запускаться дистанционно.

Западные военные источники указывают, что для развертывания могут использоваться судно Звёздочка и, вероятно, подводная лодка Саров.

Офицер ВМС Германии Хельге Адрианс считает, что такая концепция направлена на снижение зависимости от дорогих платформ запуска ракет, в частности подводных лодок.

По его словам, размещение ракет на морском дне имеет два ключевых преимущества: высокую сложность уничтожения и более низкую стоимость по сравнению с подводными носителями.

В то же время он отмечает и существенные технические риски — океанические течения, заиливание шахт, сложность энергоснабжения и передачи данных, что может ограничить практическое применение технологии.

Договор ООН о запрете размещения ядерного оружия на морском дне действует с 1970 года и был подписан около 80 странами, включая США и бывший СССР.

