В Пентагоне назвали причину последних успехов ВСУ

Украине удалось в начале этого года отвоевать у РФ около 400 квадратных километров после того, как интернет Starlink стал недоступен для россиян. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, сообщает Bloomberg

По данным агентства, речь идет о наступлении Сил Обороны на юге Украины в начале 2026 года.

Разведка США пришла к выводу, что украинским военным удалось вернуть около 400 квадратных километров территории. В Пентагоне считают, что отключение российских сил от Starlink стало одним из ключевых факторов успеха операции.

После потери доступа к системе у российских подразделений ухудшилось управление войсками и ситуационная осведомленность на поле боя.

США и SpaceX последние месяцы работали над тем, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными.

Bloomberg пишет, что успехи ВСУ все же не привели к масштабному перелому на фронте. Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях и пытается перегруппировать силы после проблем с коммуникациями.

Напомним, ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции.