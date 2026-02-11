Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

Александр Панько
10.02.26 12:27
299
Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

Эпоха, когда Европа могла десятилетиями процветать под американским «зонтиком безопасности», окончательно завершилась. В то же время Россия может готовить новую войну. Об этом сказано в отчете Мюнхенской конференции по безопасности.

Вторая администрация Дональда Трампа четко дала понять, что ожидает смены парадигмы. В частности, министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 поставил союзников перед фактом: обеспечение европейской безопасности должно стать императивом для самих членов НАТО в Европе.

Авторы отчета отмечают, что по новой доктрине Вашингтона именно европейцы должны взять на себя «преобладающую часть» как летальной, так и нелетальной помощи Украине.

В отчете также зафиксировано, что военная помощь США резко сократилась с января 2025 года, а Вашингтон начал использовать безопасность как инструмент экономического принуждения, связывая гарантии защиты с торговыми уступками со стороны ЕС.

Пока США дистанцируются, агрессия Кремля достигла новых масштабов. Как подчеркивают аналитики в отчете, Россия полностью перевела экономику на военные рельсы, направляя на оборону 40% федерального бюджета. Они предупреждают, что РФ не только не отказалась от максималистских целей в Украине, но и готовит силы для новых конфликтов.

По оценкам разведок, приведенным в отчете, Москва может быть готова к:

— региональной войне в Балтии: в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине.

— локальной войне: против одного из соседей — уже через шесть месяцев.

В документе говорится, что Москва уже усилила гибридную кампанию по всей Европе, включая диверсии на энергосетях и массовые нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.

Особую тревогу в европейских столицах вызвал поддержанный Вашингтоном мирный план из 28 пунктов, появившийся в ноябре 2025 года.

Этот документ в значительной степени игнорировал европейские интересы и предусматривал масштабные территориальные уступки Украины, ограничение численности ВСУ и исключение членства Украины в НАТО.

Авторы отчета заключают, что Вашингтон все чаще выступает в роли «арбитра», а не союзника.

Хотя европейские члены НАТО увеличили оборонные бюджеты на 41%, отчет называет эти усилия недостаточными. Вместо создания единой системы страны ЕС усилили «промышленный национализм», продолжая закупать американские системы (F-35, Patriot) в попытках удержать лояльность Вашингтона.

Резюмируя данные отчета, авторы отчета предостерегают: дальнейшие колебания оставят Европу уязвимой в «серой зоне» между конкурирующими сферами влияния, постепенно подрывая ее способность определять свою судьбу.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в случае завершения боевых действий в Украине следующей целью российской агрессии могут стать страны Балтии.

Тэги: Европа, Россия, война, Дональд Трамп

Комментарии

Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
