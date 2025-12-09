Завтра украинцы снова будут долго сидеть без электричества

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. Во вторник, 9 декабря, снова грядут массовые отключения.

В «Укрэнерго» поведали, что завтра будут применять меры ограничения энергопотребления во всех регионах в течение суток объемом от 2 до 4 очередей, что немного меньше ограничений понедельника в 2,5-4 очереди.

Добавляется, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности также с 00-00 до 23-59.

Указывается: «Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты».

Ранее в «Укрэнерго» сделали важное заявление по поводу отключений электричества.