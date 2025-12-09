Українські шахраї Вадим Гордієвський та Олена Суворова причетні до схеми онлайн-казино, яку розкрили у Казахстані, - ЗМІ

Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів. В операції опинилися залучені співробітники банків та 120 осіб із кількох країн, передає Elordainfo.kz з посиланням на прес-службу відомства, пише Власті.нет.

Гроші проходили через платіжні організації, маскувались під легальні операції та виводилися на користь онлайн-казино.

Одночасно ліквідовано діяльність Call-центру, в якому працювали в тому числі іноземці та який забезпечував техпідтримку чотирьох онлайн-казино та надавав консультації щодо операцій з грошима. Крім того, організатори Call-центру створили гемблінгову партнерську програму, через яку здійснювався прийом та виведення коштів у криптовалюті. Її оборот перевищив 200 млн. USDT.

У ході реалізації зазначених заходів проведено понад 70 обшуків, за результатами яких вилучено речові докази, затримано дев'ятьох підозрюваних.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplus (marginplus.kz). Крім компаній з Казахстану, Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із платежами.

Відомо, що у 2008 році Вадим Гордієвський обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та займався земельними питаннями. Саме за Гордіївського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. Того ж 2008 року його зі скандалом звільнили з посади, але до кримінального розгляду справа так і не дійшла. Допомогли великі гроші та зв'язки у владних кабінетах.

У 2012 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Вадим Гордієвський займає крісло керівника служби автомобільних доріг на Одещині, де освоює мільйонні кошти, які пізніше вкладає у ФК «Альта Капітал».

Після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук Вадим Гордієвський спішно залишив Україну за підробленими документами.

За версією слідства, разом із Гордієвським працював його партнер Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема, у Польщі та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивні фірми у Польщі, зокрема, STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют.

У схемі нелегальних букмекерів та платежів також працювала його партнер його колишній співробітник «Київстару» Олена Суворова (1983 р.н.), яка виїхала з України до Москви після лютого 2022 року та IT-фахівець українець Денис Андрійович Риков (1990 р.н.), який проживає в даний час у Санкт-Петербурзі.

Судячи з її соціальних мереж, нині Олена Суворова позиціонує себе «як підприємець, інвестор і трейдер крипти з досвідом 5+ років». Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а 2021 року вона відкрила власний бізнес з міжнародних перекладів криптою і є засновником криптоакадемії «Лемонкоїн».