Озвучена текущая ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине

Стало известно, какова ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине. Об этом поведал начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Минздрава Александр Заика.

По его словам, превышение заболеваемости зафиксировано лишь в Житомирской области, а в остальных регионах заболеваемость на фоновом уровне.

Говорится: «В Житомирской области есть незначительное превышение, оно не очень отличается от других регионов, но не укладывается в допороговый уровень. Поэтому нельзя говорить о каких-то критических уровнях заболеваемости ни в Житомирской области, ни в других регионах».

Добавляется, что ситуация по заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

Указывается: «Если говорить о коронавирусе, то за последнюю неделю фиксируем около 500 случаев. Хочу напомнить, что в августе текущего года мы имели рост заболеваемости ковидом, когда в течение недели фиксировали около 15 тысяч случаев».

