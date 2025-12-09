Американцы нашли бактерию, которой собаки могут заражать человека

Эксперты из университета Северной Каролины в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано, что они обнаружили у собак новый вид бактерий (внутриклеточных паразитов) потенциально опасных для человека.

Ученые выявили бактерию у собаки с симптомами, напоминающими пятнистую лихорадку Скалистых гор (американский клещевой риккетсиоз).

Указывается, что данное заболевание передается через укусы клещей. Обычно оно начинается с повышения температуры и головной боли с последующим появлением сыпи. Другие симптомы могут включать мышечные боли и рвоту. Долгосрочными осложнениями после выздоровления могут стать потеря слуха, а также ампутация руки или ноги.

Поясняется, что у человека инфекция возникает преимущественно с марта по сентябрь, когда взрослые клещи активны, и возрастает вероятность пребывания людей в местности, инфицированной клещами.

Сообщается также, что геномный анализ показал, что возбудителем являлся новый вид риккетсий, которому дали название Rickettsia finnyi в честь животного, у которого его нашли.

Американцы говорят, что большинство риккетсий являются зоонозными инфекциями, и новый патоген, вероятно, тоже способен преодолевать межвидовой барьер. Предполагаемым переносчиком считают клеща-звездоноса, ареал которого совпадает с регионами, где были выявлены инфицированные собаки.

