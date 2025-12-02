Рютте сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал громкое заявление по поводу завершения войны в Украине. Оно прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе.

Чиновник сказал: «Относительно конкретного вопроса членства Украины в НАТО, я считаю важным, возможно, отделить принцип от практики. Практическая ситуация заключается в том, что для вступления Украины в НАТО нужен консенсус всех союзников».

Добавляется: «Как вы знаете, пока консенсуса по вступлению Украины в НАТО нет. Что касается принципа, то это Вашингтонский договор 1949-го года, и этот Вашингтонский договор до сих пор действует, а также работает то, что мы решили на Вашингтонском саммите 2024-го года».

Справка :

Статья 10 Вашингтонского договора гласит, что стороны могут по единодушному согласию пригласить любое другое европейское государство, которое имеет возможность способствовать развитию принципов этого Договора и способствовать безопасности Североатлантического региона, присоединиться к этому Договору».

Ранее Зеленский сделал анонс «важных дней» после беседы с Рютте.