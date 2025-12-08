Орбан вновь цинично высказался по поводу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь говорит об Украине. Сделал ряд циничных заявлений.

Он сообщил: «Темные тучи сгущаются над небом Европы. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну – 2030-й год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, – подготовить ЕС к войне к 2030-му году. А еще 2030-й год – целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС».

Политик говорит, что по базовому соглашению ЕС военный конфликт на территории одной из стран обязывает остальные присоединиться.

Глава правительства уверяет: «Так что прием в ЕС воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в войну».

Ранее Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине.