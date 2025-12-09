Конгресс США выступил с радикальным предложением против Пентагона

Конгресс США выступил с радикальным предложением против действий Пентагона. Политики желают запретить передавать европейским странам территории американских военных баз и объекты недвижимости.

Об этом говорится в законопроекте оборонного бюджета на следующий год.

Там сказано: «Средства, предусмотренные этим актом, не могут быть использованы для того, чтобы передать, объединить или иным образом вернуть стране-хозяину любой участок земли или объект, находящийся под юрисдикцией Европейского командования США по состоянию на 1 июня 2025-го года».

Добавляется, что такой запрет также распространяется на вывод из Европы любого имущества Пентагона стоимостью свыше 500 тысяч долларов, а также на отказ США от роли командующего Европейским командованием в качестве Верховного главнокомандующего объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Кроме этого говорится, что любые подобные действия могут быть разрешены только спустя 60 дней после того, как министр обороны Пит Хегсет и главком EUCOM, каждый отдельно и после консультаций с профильными федеральными ведомствами, направят в комитеты Конгресса предусмотренные документом доклады и оценку. До этого момента расходовать средства на эти цели запрещено.

