Новости > Кабмин принял важные изменения по бронированию от мобилизации

Кабмин принял важные изменения по бронированию от мобилизации

Александр Панько
08.12.25 15:20
62
Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны. Об этом пишет Минэкономики.

Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 дней — на период, пока они устраняют нарушения военного учета. Это позволяет компаниям не терять специалистов из-за формальных процедур.

Для критически важных предприятий изменили порядок рассмотрения списков на бронирование. Ранее их проверяли в течение 72 часов, теперь это требование отменено. Решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и поддерживать работу без задержек.

«Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета — это то, что бизнес давно ожидал», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Нововведения заработают со дня официального опубликования постановления. Это позволит предприятиям оборонки и критически важным компаниям сразу переходить на обновленные правила и использовать расширенные возможности для защиты работников.

Напомним, на портале «Дія» заработало новое бронирование.

Тэги: Кабинет Министров Украины, бронирование

Комментарии

fraza.com
