Украина подписала дорожную карту партнерства с Ирландией

Украина и Ирландия углубили свое сотрудничество. Страны подписали карту партнерства на период до 2030-го года.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал: «Сегодня мы подписали дорожную карту партнерства между Ирландией и Украиной на период до 2030-го года, соглашение об укреплении наших двусторонних отношений, в частности в таких сферах, как киберустойчивость, сотрудничество в области образования, в частности между университетами и техническими институтами, а также культура».

Добавляется: «Мы также сосредоточены на том, как можем еще больше укрепить экономические связи между нами, включая программы сотрудничества между предприятиями, торговли и инвестиций».

