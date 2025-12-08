Зеленский анонсировал переговоры с лидерами Европы

Президент Владимир Зеленский анонсировал консультации в Европе по вопросам безопасности и поддержки Украины. Об этом он в воскресенье, 7 декабря, рассказал в вечернем видеобращении.

«Уже сейчас начинаем новую дипломатическую неделю — будут консультации с европейскими лидерами. Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей стойкости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и о совместном взгляде, совместных позициях в переговорах», — отметил Зеленский.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов сейчас находятся в пути в Европу: он ожидает, что они предоставят ему детальную информацию обо всем, что американские представители обсуждали в Москве — включая то, какие позиции США готовы корректировать в переговорах между Украиной и Россией.

Зеленский также рассказал о своем разговоре с американским спецпредставителем Стивеном Виткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Он поблагодарил их за «готовность работать 24/7», а также назвал разговор с ними «конструктивным, хоть и непростым», отметив, что они знают «базовые украинские позиции».

Напомним, Европа убеждает Киев не уступать Донбасс.