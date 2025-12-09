США потратят 800 млн долларов на поддержку Украины в 2026-2027 годах

В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине. Об этом сообщает Reuters, Fox News и AOL.

Как пишут СМИ, законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долларов США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.

Также в документе предусмотрена помощь Украине.

«Законопроект продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы», — пишет Fox News.

Кроме того, Конгресс США потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Ряд СМИ также указывают, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

«Этот закон включает в себя важные положения принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносным в мире и смогут сделать любого противника», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки Трампа, «положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив воинскую этику».

Масштабный документ объемом в 3000 страниц предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не включает двухпартийные усилия по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.

В дополнении к типичным положением документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, законопроект фокусируется на сокращении программ, которые критикует Трамп. Среди таких — инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности.

Кроме того, законопроект отменит указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.

