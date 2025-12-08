Все разделы

Новости > Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026

Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026

Александр Панько
08.12.25 14:21
126
Стефанчук подписал закон о госбюджете-2026

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт ВРУ.

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2 трлн 918 млрд гривен, а расходы — 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен — до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Среди расходов самой большой статьей остается сектор безопасности и обороны. Государство направляет на армию — 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов. Из этой суммы 1,3 трлн гривен пойдет на денежное зарплаты военным. На вооружение и военную технику — 709 млрд гривен.

Остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Впервые с 2023 года предусмотрено увеличение социальных стандартов:

— минимальная зарплата — с 8 000 грн до 8 647 грн;

— общий прожиточный минимум — с 2 920 грн до 3 209 грн;

— прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн до 3 328 грн;

— прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — с 2 361 грн до 2 595 грн.

Зарплаты для учителей вырастут поэтапно. На 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. То есть, по словам главы Минфина Сергея Марченко, к сентябрю следующего года зарплата педагогов будет составлять до 30 тысяч гривен.

Чтобы дополнительные средства направить на повышение зарплат педагогическим работникам, приобретение пассажирских вагонов, компенсацию бизнеса за потери из-за войны и на обустройство укрытий в детских садах, ко второму чтению было увеличено финансирование резервного фонда на 19 млрд гривен.

Местным бюджетам добавляют 4% от НДФЛ, или налога на доходы физических лиц (до 64%) на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла 257 голосами «за» закон о госбюджете-2026 год.

Тэги: бюджет, Руслан Стефанчук

fraza.com
