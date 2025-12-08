Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры. Его слова цитирует Bloomberg.
Глава государства заявил, что участники переговоров не достигли единого видения относительно будущего Донецкой и Луганской областей.
Указывается: «Есть видение США, России и Украины, и мы не имеем единого мнения по Донбассу».
Добавляется, что наша страна настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, в частности США.
Подчеркивается, что эти вопросы, как и контроль над восточными регионами, являются чувствительными и требующими дальнейшего обсуждения.
Резюмируется: «Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры?».
