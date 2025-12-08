Все разделы

Новости > Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

Агата Кловская
08.12.25 14:03
156
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры. Его слова цитирует Bloomberg.

Глава государства заявил, что  участники переговоров не достигли единого видения относительно будущего Донецкой и Луганской областей.

Указывается: «Есть видение США, России и Украины, и мы не имеем единого мнения по Донбассу».

Добавляется, что наша страна настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, в частности США.

Подчеркивается, что эти вопросы, как и контроль над восточными регионами, являются чувствительными и требующими дальнейшего обсуждения.

Резюмируется: «Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры?».

Ранее в Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Владимир Зеленский

fraza.com
