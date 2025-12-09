В «Укрэнерго» сделали важное заявление по поводу отключений электричества

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко сделал важное заявление по поводу отключений электричества. Оно прозвучало в эфире Национального телемарафона.

Чиновник говорит, что энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей.

Добавляется, что сейчас по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей – на полную мощность пяти очередей.

Отмечается, что для населения применяются почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей, а для промышленности – до 4 очередей.

В то же время информируется, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.

Примечательно, что, отвечая на вопрос, при каких условиях ситуация может улучшиться и время со светом увеличится, он рассказал: «Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям – в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений».

Резюмируется, что после восстановления поврежденных объектов передачи и генерации «Укрэнерго» будет информировать об улучшении, а изменения потребители увидят в графиках, которые будут получать.

Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.