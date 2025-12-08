В Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам

В Кремле снова комментируют мирные переговоры по Украине. Несколько заявлений сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он сказал: «Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно, и главное, что это не дает добиться результата».

Добавляется, что Москва желает получить информацию об итогах консультаций США и Украины по урегулированию: «Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно».

Также сообщается: «Была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и с Джаредом Кушнером. И потом американцы уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы».

Ранее Буданов рассказал о прослушке Кремля.