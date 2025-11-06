В этом году в Украине ожидается богатый урожай

В 2025-м году в Украине прогнозируется богатый урожай. Об этом поведал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, которого цитирует издание Forbes Ukrainе.

Чиновник сказал: «В целом нынешний урожай ожидается немного больше - примерно на 6% выше, чем в прошлом году».

Добавляется: «Рост произойдет прежде всего за счет зерновых культур. Ожидается примерно 59 миллионов тонн против 56 миллионов тонн в прошлом году».

Отмечается, что урожай масличных культур останется на уровне 2024-го года.

Сообщается, что прогнозируется урожай около 79 миллионов тонн зерновых и масличных культур вместе.

В этом году отечественные аграрии засеяли 4,8 миллиона тонн озимых (74% от прогноза), а собрали 37,6 миллиона тонн зерновых (73% всех засеянных площадей).

Информируется, что в нынешнем году в нашей стране урожай собирают позже, что отражается в перекосе роста ВВП во второй половине года, потому что часть денег, которая попадала в первое полугодие, из-за погодных условий перейдет во второе полугодие.

Ранее мы писали, что засуха в Николаевской области привела к печальным последствиям.