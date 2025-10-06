Американцы бьют тревогу из-за роста заболеваемости коклюшем

Медики из США бьют тревогу. По их словам, уровень заболеваемости коклюшем вновь растет и уже превысил допандемийные показатели.

Сказано, что для взрослых и подростков болезнь оборачивается сильным кашлем, который может сохраняться месяцами, а вот для младенцев она и вовсе представляет смертельную угрозу.

Добавляется, что большинство детей младше двух месяцев с коклюшем оказываются в больнице, в связи с чем их родителей призывают к вакцинации.

Отмечается: «Симптомы у грудных детей отличаются. Характерный судорожный кашель может отсутствовать, зато часто встречается апноэ – остановка дыхания».

Информируется, что коклюш у младенцев может сопровождаться крайне высоким уровнем лейкоцитов в крови, что иногда сбивает врачей с толку и приводит к ошибочным подозрениям на рак или другие неинфекционные состояния. При обнаружении подобных показателей врачи советуют в первую очередь исключать коклюш.

Подчеркивается: «Главным способом защиты остается вакцинация матерей во время беременности. Это критически важно, так как прививка защищает новорожденных в первые недели жизни, когда риск осложнений особенно велик».

Резюмируется, что при подтвержденном или подозреваемом диагнозе антибиотики назначаются незамедлительно. На ранних стадиях они помогают облегчить течение болезни, а на поздних снижают риск распространения инфекции.

