Кардиолог объяснил, опасен ли холодный душ

Российский кардиолог Антон Вахляев рассказал, опасен ли холодный душ в жару. Оказывается, есть свои нюансы.

Он сказал: «Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете».

Подчеркивается: «С жары резко входить в холодный душ небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром».

Медик советует заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться.

Резюмируется: «Прохладный душ это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно».

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