Американцы узнали о слонах нечто интересное

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США узнали о слонах кое-что занятное. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что эти животные способны осознанно использовать жестикуляцию для передачи информации при общении с людьми.
В ходе опыта американцы изучали африканских саванновых слонов в национальном парке водопадов Виктория (Зимбабве), желая установить, способны ли животные использовать жесты для намеренного общения, то есть так называемой целенаправленной преднамеренности, ранее зафиксированной только у приматов.
Во время эксперимента слонам демонстрировал и поднос с фруктами, однако ставили его вне зоны досягаемости животных, а доступ к еде ним имел только человек-экспериментатор.
В итоге специалисты зафиксировали аж 38 различных типов жестов, которые слоны применяли исключительно в присутствии человека, смотрящего на них.
Говорится, что чаще всего животные указывали хоботом в сторону подноса с яблоками. Однако если им давали пустой поднос, они прекращали жестикуляцию, переходя к другим формам поведения.
Предполагается, что слоны воспринимали ситуацию как завершение сеанса кормления.
Информируется: «Как и люди, слоны это социальные, умные и долгоживущие животные. Их выживание зависит от крепких связей внутри группы, и в этом контексте жесты становятся важным средством общения».
Ранее была разгадана тайна массового мора слонов в Африке.