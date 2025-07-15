Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы узнали о слонах нечто интересное

Американцы узнали о слонах нечто интересное

Александр Панько
15.07.25 15:47
333
Американцы узнали о слонах нечто интересное

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США узнали о слонах кое-что занятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные способны осознанно использовать жестикуляцию для передачи информации при общении с людьми.

В ходе опыта американцы изучали африканских саванновых слонов в национальном парке водопадов Виктория (Зимбабве), желая установить, способны ли животные использовать жесты для намеренного общения, то есть так называемой целенаправленной преднамеренности, ранее зафиксированной только у приматов.

Во время эксперимента слонам демонстрировал и поднос с фруктами, однако ставили его вне зоны досягаемости животных, а доступ к еде ним имел только человек-экспериментатор.

В итоге специалисты зафиксировали аж 38 различных типов жестов, которые слоны применяли исключительно в присутствии человека, смотрящего на них.

Говорится, что чаще всего животные указывали хоботом в сторону подноса с яблоками. Однако если им давали пустой поднос, они прекращали жестикуляцию, переходя к другим формам поведения.

Предполагается, что слоны воспринимали ситуацию как завершение сеанса кормления.

Информируется: «Как и люди, слоны это социальные, умные и долгоживущие животные. Их выживание зависит от крепких связей внутри группы, и в этом контексте жесты становятся важным средством общения».

Ранее была разгадана тайна массового мора слонов в Африке.

Тэги: ученые, мир, наука, слон

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.07.25 16:55

В центре Ровно предотвратили теракт в многоэтажном доме

15.07.25 16:41

Ученые объяснили, чем полезны солнечные дни

15.07.25 16:19

В Турции десятки людей отравились тортом на свадьбе

15.07.25 15:20

В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней

15.07.25 14:53

Китайцы назвали простой способ снизить риск инсульта

15.07.25 14:15

США могут передать Украине дальнобойные ракеты JASSM

15.07.25 13:51

Spiegel раскрыл план НАТО по оружию для Украины

15.07.25 13:31

ВСУ получат десятки тысяч «убийц шахедов»

15.07.25 13:18

Трагедия в Харькове: в местном гидропарке утонул маленький ребенок

15.07.25 15:20

В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней

15.07.25 13:51

Spiegel раскрыл план НАТО по оружию для Украины

15.07.25 11:52

Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС

15.07.25 11:04

Трамп рассматривал поставки Украине ракет Tomahawk, — СМИ

15.07.25 10:27

Трамп интересовался у Зеленского об ударах по Москве, — СМИ

15.07.25 09:44

Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

14.07.25 14:41

В Украине повысят выплату при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

14.07.25 11:55

В Германии поставили точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus

14.07.25 10:39

Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot

09.07.25 13:23

В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»

09.07.25 12:19

ЦРУ заявило о применении химического оружия в Украине

11.07.25 09:18

Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат

11.07.25 08:59

Трамп сделал интригующее заявление по поводу России

09.07.25 16:25

Немцы рассказали, чем опасен поздний ужин

11.07.25 10:36

Россия предложила «новый подход» по урегулированию войны в Украине, — Рубио

10.07.25 10:56

Россия цинично отреагировала на решение ЕСПЧ по делу MH17

10.07.25 16:52

Японцы объяснили, почему пожилым людям стоит заниматься музыкой

09.07.25 12:29

Мерц: дипломатия в отношении России больше не работает

09.07.25 15:15

Финны установили рекорд по времени квантового бита

Фото и Видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди