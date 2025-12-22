В ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Они будут действовать до 31 июля 2026-го года.

Информируется: «Эти экономические меры, впервые введенные в 2014-м году, были значительно расширены с февраля 2022-го года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины».

Также добавляется, что сегодня санкции касаются широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Кроме этого санкции охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT-списание нескольких российских банков и приостановление деятельности и лицензий на вещание в Европейском союзе нескольких дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем.

Подчеркивается, что конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Резюмируется: «Пока незаконные действия России продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, целесообразно сохранять силу всех мер, введенных ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо».

Ранее США приостановили санкции против российских банков.