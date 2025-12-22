Стало известно о новых атаках России на украинскую энергетику

В ночь на понедельник, 22 декабря, Россия атаковала энергетические объекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. Об этом поведал заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Говорится: «На утро потребители частично запитаны. Но аварийно-восстановительные работы продолжаются».

Указывается на то, что наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых регионах, где продолжаются ежедневные обстрелы и энергетика остается одной из целей врага.

Отмечается: «Вследствие нанесенных российскими ударами повреждений объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии в объединенной энергосистеме до сих пор наблюдается дефицит».

Информируется, что сейчас система балансируется за счет привлечения всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений потребителей по всем регионам.

Добавляется, что Кабинет министров продолжает принимать меры для сокращения продолжительности графиков отключений. С этой целью были пересмотрены перечни объектов критической инфраструктуры, благодаря чему удалось высвободить почти 1 ГВт мощности.

Сказано: «Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о направлении высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить время отключений электроэнергии для граждан».

Резюмируется, что ситуация с импортом в нашу страну топлива остается стабильной и контролируемой. Сейчас импорт топлива осуществляется путем сочетания независимых логистических направлений, включая автомобильное, железнодорожное и морское.

Ранее Зеленский обратился к энергетикам.