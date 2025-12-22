Свириденко рассказала об интенсивности атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала атаки России на энергетическую инфраструктуру нашей страны. Поведала об их интенсивности.

Говорится: «Уже четвертый год подряд Россия пытается погрузить нас в темноту. Враг почти ежедневно запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, разрушает диспетчерские и целые объекты».

Указывается также: «Только с сентября этого года энергетическая система Украины около двух тысяч раз подвергалась массированным ракетно-дронным атакам, почти четверть из которых - целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры».

По ее словам, после каждой атаки, на каждом объекте ежеминутно работают энергетики.

Подчеркивается: «Вы возвращаете людям тепло, свет, связь, возможность работать. А главное - веру в то, что мы обязательно выстоим».

Сообщается, что приоритет для правительства – это свет в украинских домах и работа предприятий.

Чиновница обратила внимание: «Я прошу всех помнить и ценить – у нас есть свет, потому что его своими руками и трудом обеспечили украинские энергетики».

Резюмируется, что правительство учреждает ежегодную премию Кабинета министров для работников энергетической отрасли.

Ранее ЕС существенно помог Украине в вопросе электричества.