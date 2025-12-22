Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Агата Кловская
22.12.25 14:18
87
Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует несколько пакетов санкций против России и ее партнеров за поддержку войны против нашей страны. Ожидается, что они будут введены до конца этого года.

Было сказано: «Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая».

Добавляется, что готовятся подобные меры и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии.

Указывается: «Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача, чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы Владимира Путина и связанных с ним олигархов».

Сообщается, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО и указы будут уже вскоре.

Ранее в ЕС продлили санкции против России еще на полгода.

fraza.com
fraza.com
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди