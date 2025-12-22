Стубб сделал громкое заявление по поводу мирных переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу мирных переговоров. Оценил динамику данного процесса.

Было сказано: «Мы, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо в этой войне».

Отмечается, что специальные посланники президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в течение последних нескольких недель работали круглосуточно, чтобы уменьшить разногласия между двумя сторонами.

Также обращается внимание на единство среди западных союзников после переговоров в прошлые выходные в Берлине, ссылаясь на два ключевых вывода.

Говорится: «Один заключался в том, что Европа, Украина и США были едины в нашей решимости достичь справедливого и прочного мира. А второй – идея гарантий безопасности для Украины. Итак, мы почти на месте, но самые сложные 5% еще остались».

По его словам, переговоры могут быть более гибкими за закрытыми дверями.

Политик назвал контраст между публичными сообщениями и частными переговорами достаточно типичным в дипломатии.

Информируется, что переговоры активизировались, и баланс кнута и пряника в переговорах работает.

Резюмируется: «Российская экономика на самом деле не очень хорошо справляется. У них нулевой рост. У них исчерпаны резервы. У них высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается. Если РФ отклонит мирное соглашение, согласованное Украиной, Европой и США, именно тогда наступит время усилить санкции».

