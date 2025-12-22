Украина получила от ЕС еще 2,3 миллиарда евро

Помощь ЕС Украине во время войны продолжается. В понедельник, 22 декабря, наша страна получила новый транш прямой бюджетной помощи в размере около 2,3 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, об этом информирует министерство финансов.

Сообщается, что это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента.

Указывается, что данные средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Говорится, что для получения этого транша от ЕС Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, который был предусмотрен еще в рамках четвертого транша.

Подчеркивается: «Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в ЕС».

Напомним, что Ukraine Facility является программой финансовой поддержки нашей страны от ЕС в размере 50 миллиардов евро в течение 2024-2027-х годов.

Ранее в ЕС продлили санкции против России еще на полгода.