ЕС существенно помог Украине в вопросе электричества

ЕС продолжает помогать Украине во время войны. Еврокомиссия передала нашей стране теплоэлектростанцию из Литвы, которая должна обеспечить светом около миллиона людей, информирует Минэнерго.

Указывается: «Сложная операция, которая длилась 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2 399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый».

Добавляется, что поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла важную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.

Сообщается, что предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

Подчеркивается: «Мы чрезвычайно благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы».

В то же время, еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб рассказала, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион человек, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны.

В Минэнерго поведали, что эта логистическая операция является частью комплексного ответа ЕС на агрессию России против Украины, скоординированную через Механизм гражданской защиты ЕС.

Резюмируется, что на сегодняшний день общая поддержка ЕС энергетического сектора нашей страны помогла миллионам людей, включая доставку 9,5 тысяч генераторов и 7,2 тысяч трансформаторов. Всего комиссия выделила более 1,2 миллиардов евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 тысяч тонн помощи.

