Россия готовит космическое оружие для атаки на Starlink, — разведка НАТО

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, направленное против системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи для Украины на поле боя. Об этом свидетельствуют данные двух разведывательных служб стран НАТО, сообщает Associated Press.

По данным разведки, речь идет о так называемом оружии «зонального действия», которое предусматривает размещение на орбите сотен тысяч мелких высокоплотных снарядов. Они могут одновременно вывести из строя несколько спутников Starlink, однако создают риск масштабного сопутствующего ущерба для других космических систем.

Аналитики предостерегают, что применение такого оружия может вызвать неконтролируемый хаос в космосе, который будет угрожать не только западным странам, но и самой России и ее союзникам, в частности Китаю. Это может сдержать Москву от реального использования или развертывания системы.

В разведывательных материалах не уточняется, когда именно Россия сможет развернуть такое оружие, а также проводились ли его испытания.

Но один из чиновников отметил, что система находится в активной фазе разработки, а сроки ее готовности остаются засекреченными.

Отмечается, что снаряды будут иметь размер в несколько миллиметров, что затруднит их обнаружение наземными и орбитальными системами наблюдения. Это, в свою очередь, может усложнить доказывание ответственности за возможную атаку.

«Если спутники начнут выходить из строя, нанося ущерб, я думаю, можно сложить два и два», — сказал специалист по космической безопасности и вооружениям в Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

«Наибольший ущерб, вероятно, будет нанесен солнечным панелям, поскольку они, вероятно, являются самой хрупкой частью» спутников. Однако этого будет достаточно, чтобы повредить спутник и, вероятно, вывести его из строя«, — сказал Своуп.

Аналитики не исключают, что сам факт разработки такого оружия может быть элементом стратегии запугивания, без его фактического применения.

Аналитики предупреждают, что после подобной атаки обломки и мелкие фрагменты со временем будут возвращаться к Земле, создавая угрозу для других орбитальных систем.

Спутники Starlink находятся на орбите примерно 550 километров над поверхностью планеты. В то же время Китайская космическая станция «Тяньгун» и Международная космическая станция функционируют на более низких орбитах, поэтому, по словам Своупа, оба объекта оказываются в зоне потенциального риска.

Он также отметил, что такой уровень космического хаоса, который способно вызвать подобное оружие, дает Москве возможность давить на оппонентов даже без его реального применения.

Напомним, Маск пообещал никогда не выключать Starlink в Украине.