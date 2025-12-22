Фицо сделал дерзкое заявление по поводу денег для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление. Оно касается финансовой помощи Украине.

Произошло это во время открытия самого длинного автомобильного тоннеля страны Вишньове.

Политик сказал: «Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов».

Добавляется: «Нам деньги нужны здесь, в Словакии, нам есть, что строить».

