На Львовщине в ресторане взорвалась граната

В одном из заведений общественного питания в городе Новояворовск Яворовского района на Львовщине мужчина угрожал гранатой. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в понедельник, 22 декабря.

Событие произошло 21 декабря около 22:50. Полицейские обнаружили двух мужчин. При проверке в рюкзаке одного из них, 31-летнего жителя Николаевской области, была обнаружена граната Ф-1. После этого злоумышленник вытащил из кармана еще одну гранату и снял предохранительное кольцо, удерживая боеприпас в руке. Сотрудники полиции вывели граждан на безопасное расстояние и начали переговоры, призывая правонарушителя прекратить противоправные действия. Однако он не реагировал на законные требования. Тем временем другой мужчина, который был вместе со злоумышленником, 53-летний житель Яворовского района, пытался вернуть рычаг взвода на место, но затем бросил гранату неподалеку от себя. В результате взрыва телесные повреждения получил 31-летний злоумышленник, его доставили в больницу.

Мужчину задержали, следователи начали уголовное производство по факту хулиганства. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос о вручении ему подозрения. Правоохранители устанавливают происхождение гранат.

