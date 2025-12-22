Зеленский обратился к энергетикам

Президент Владимир Зеленский поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным днем. Соответствующий пост глава государства опубликовал в Telegram в понедельник, 22 декабря.



«Энергетика — одна из основ нормальной жизни. Свет, тепло — то, без чего невозможно жить. И уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить эту основу для миллионов украинцев. И несмотря на сложную ситуацию свет всегда возвращается. И за каждым таким включением — наши энергетики, конкретные люди, которые круглосуточно работают», — заявил президент.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую. «Спасибо всем нашим ремонтным бригадам, которые ремонтируют поврежденные ударами сети и генерацию, всем, кто ежедневно и каждую ночь стабилизирует нашу энергосистему, обеспечивает поставку электроэнергии, работу станций и других энергообъектов, кто работает в прифронтовых районах, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни.

Благодарен всем нашим энергетикам за работу ради сохранения благополучия. Благодаря многим из вас Украина живет и держится. Спасибо, что преодолеваете темноту. С вашим днем!» — подчеркнул президент.

22 декабря в Украине отмечают День энергетика — профессиональный праздник работников энергетической отрасли, которые обеспечивают производство, передачу и поставку электроэнергии и тепла, поддерживая стабильную работу государства.

Напомним, с 24 декабря свет украинцам должны начать выключать гораздо меньше.