В ЦИК сделали свежее заявление по поводу выборов в Украине

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик сделал заявление по поводу выборов в Украине. Оно прозвучало в эфире национального телемарафона.

Было сказано: «В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент Украины Владимир Зеленский отметил в первую очередь фактор безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия».

Говорится: «После того как появятся предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов. Но для проведения выборов нужно внесение изменений в законодательство, которое бы учитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий».

Отмечается при этом: «ЦИК вместе с экспертной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство. Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнется работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов».

Подчеркивается, что важно обеспечить как можно большее привлечение граждан к избирательным процессам. В частности тех граждан, проживающих за рубежом, военнослужащих и временно перемещенных лиц, проживающих в других громадах.

Ранее Зеленский сделал новое заявление по поводу выборов в Украине.