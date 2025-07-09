Финны установили рекорд по времени квантового бита

Эксперты из Аалтского университета в Финляндии установили новый рекорд по времени когерентности трансмонного кубита. Это один из типов квантового бита, который является основой для будущих квантовых компьютеров.

По словам ученых, время, которое они зафиксировали, составило целую миллисекунду, что существенно превышает предыдущие результаты.

Поясняется, что когерентность квантового бита означает, как долго он может сохранять свою квантовую информацию перед тем, как она начнет разрушаться.

Добавляется: «Чем дольше сохраняется когерентность, тем больше операций может выполнить квантовый компьютер без ошибок. Это очень важно, так как квантовые компьютеры гораздо более подвержены ошибкам, чем традиционные, из-за присутствия «шума» в квантовой системе».

До недавних пор максимальный показатель когерентности для трансмонных кубитов был около 0,6 миллисекунды, а вот новый рекорд, который был установлен в Аалтском университете, составил 1 миллисекунду. При этом медианный показатель составил 0,5 миллисекунды, что также намного превышает ранее зафиксированные значения.

Специалисты говорят: «Мы впервые зафиксировали время когерентности в миллисекунды, что открывает новые перспективы для квантовых вычислений».

Ожидается, что данное достижение даст возможность увеличить количество квантовых операций, которые могут быть выполнены до возникновения ошибок, а также уменьшит потребность в сложных методах исправления ошибок.

Ранее итальянцы впервые наблюдали поразительное квантовое явление.