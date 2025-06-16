Въезд в США могут ограничить для граждан ряда стран: список

Белый дом продолжает рассматривать ужесточения миграционной политики. Администрация президента США Дональд Трампа желает ограничить въезд для граждан 36 стран Африки, Азии, Карибского региона и Океании.

Об этом, ссылаясь на соответствующий документ Государственного департамента, информирует Reuters.

В разосланной подразделениям внешнеполитического ведомства бумаге, среди прочего, сказано следующее: «Госдеп определил 36 стран, вызывающих обеспокоенность, которым может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда, если они не будут соответствовать установленным критериям и требованиям в течение шестидесяти дней».

Добавляется, что среди основных проблемы называются нехватка в некоторых из этих стран компетентного или готового к сотрудничеству правительства для изготовления надежных документов, удостоверяющих личность, а также сомнительная безопасность паспортов этих стран.

Сообщается, что некоторые страны не сотрудничали с США в вопросе депортации своих граждан, которым было приказано покинуть страну.

Отмечается, что обеспокоенность вызывает участие граждан ряда стран в террористических актах в США или антисемитская и антиамериканская деятельность.

Приводится такой список стран: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Киргизстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Ранее Трамп призвал «додавить» нелегалов.