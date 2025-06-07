Шмыгаль рассказал, сколько зерна засеяли в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах посевной. По его словам, всего было засеяно 5,6 миллионов га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Он подчеркнул: «Мы достигли уровня прошлого года. Наивысшие темпы посева в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях».

Также добавляется, что особенностью нынешнего сезона является увеличение площадей под яровой пшеницей, площадь посева которой на сегодняшний день составляет почти 220 тысяч га, что обусловлено спросом со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Кроме этого было засеяно 7,7 миллионов га технических культур, из которых преобладает подсолнечник (4,9 миллионов га) и соя (2,3 миллионов га).

Резюмируется: «В целом засеянных площадей достаточно, чтобы обеспечить внутренние продовольственные потребности и сформировать экспортный потенциал».

Ранее были озвучены потери украинского сельского хозяйства с начала войны.