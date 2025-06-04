В России каждый сможет понюхать, чем пахнет Путин

На российском маркетплейсе Wildberries начали продавать ароматические свечи под названием «Аромат Путин Black Vanilla» и «Аромат Путин Dark Amber». О новинке на российском рынке во вторник, 3 июня, рассказало издание The Moscow Times в Telegram-канале.

По словам продавца, свечи способны «наполнить комнату ароматом за 30 минут», имеют деревянный фитиль, имитирующий звук камина, и горят до 25 часов. Их предлагают купить «для медитации» или «в подарок близким» по акционной цене 546 рублей (обычная — 780).

На этикетке — изображение Путина, однако состав и происхождение «аромата президента» не уточняется. Несмотря на креативный маркетинг, товаром, судя по отсутствию отзывов, почти не интересуются.

Ex-market также продает другие «патриотические» свечи: с названиями «Поддержим наших!» (с символикой Z), «Аромат патриотизма» (с изображением русских военных на фоне руин), а также свечу с запахом Magnificently Dubai и изображением типичной «хрущевки».

Wildberries — один из крупнейших онлайн-ритейлеров в РФ, присутствующий в нескольких странах бывшего СССР и Турции.

Напомним, в сети показали предполагаемого сына Путина.