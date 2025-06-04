В NASA рассказали о Марсе кое-что любопытное

Эксперты NASA предоставили новые данные о Марсе. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что ядро «красной планеты» сформировалось лишь за несколько миллионов лет, что намного быстрее, чем у Земли – данный процесс ускорили расплавленные железо и сульфиды никеля, которые просачивались через твердые породы к центру Марса.
Ученые говорят, что, как правило, для образования планетарного ядра требуется миллиарды лет. Дело в том, что тяжелые элементы, такие как железо и никель, постепенно опускаются к центру, пока недра планеты остаются расплавленными из-за радиоактивного тепла.
При этом данные марсианских метеоритов указывают, что ядро «красной планеты» сформировалось почти сразу после рождения Солнечной системы.
Были проведены опыты, в ходе которых воссоздали условия раннего Марса. Специалисты нагревали образцы пород, богатых серой, до 1 020 градусов, что позволило сульфидам железа и никеля плавиться и проникать через микротрещины в твердой породе.
Информируется, что дополнительные исследования метеоритов только подтвердили гипотезу: следы платиновых металлов в их составе совпали с результатами экспериментов.
Подчеркивается: «Это означает, что аналогичный процесс мог происходить и в других телах Солнечной системы».
Резюмируется: «Ядро Марса богато серой, что придает ему характерный запах тухлых яиц. Новые данные помогут лучше понять эволюцию планет и их магнитных полей».
Ранее ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса.