В NASA рассказали о Марсе кое-что любопытное

Эксперты NASA предоставили новые данные о Марсе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ядро «красной планеты» сформировалось лишь за несколько миллионов лет, что намного быстрее, чем у Земли – данный процесс ускорили расплавленные железо и сульфиды никеля, которые просачивались через твердые породы к центру Марса.

Ученые говорят, что, как правило, для образования планетарного ядра требуется миллиарды лет. Дело в том, что тяжелые элементы, такие как железо и никель, постепенно опускаются к центру, пока недра планеты остаются расплавленными из-за радиоактивного тепла.

При этом данные марсианских метеоритов указывают, что ядро «красной планеты» сформировалось почти сразу после рождения Солнечной системы.

Были проведены опыты, в ходе которых воссоздали условия раннего Марса. Специалисты нагревали образцы пород, богатых серой, до 1 020 градусов, что позволило сульфидам железа и никеля плавиться и проникать через микротрещины в твердой породе.

Информируется, что дополнительные исследования метеоритов только подтвердили гипотезу: следы платиновых металлов в их составе совпали с результатами экспериментов.

Подчеркивается: «Это означает, что аналогичный процесс мог происходить и в других телах Солнечной системы».

Резюмируется: «Ядро Марса богато серой, что придает ему характерный запах тухлых яиц. Новые данные помогут лучше понять эволюцию планет и их магнитных полей».

Ранее ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса.